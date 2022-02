Sky riporta in auge la ricchezza dei suoi palinsesti in questo finale di stagione invernale. Proprio nelle ultime settimane, la tv satellitare ha ritrovato la Champions League e le coppe europee, le esclusive che in assenza della Serie A caratterizzano il bouquet della piattaforma.

Sky, il 2022 inizia con questo servizio gratis

Per ottemperare alla mancanza della Serie A, i cui diritti in esclusiva sono sempre a disposizione di DAZN, Sky ha pensato di rimodulare la sua offerta commerciale con il lancio dei listini Smart. I clienti che scelgono la tv satellitare possono ora beneficiare dei costi più bassi di sempre.

Per quanto concerne il ticket dello sport, quello che garantisce proprio la visione della Champions League, per gli utenti è prevista una spesa mensile dal valore di 16,90 euro. Il prezzo è ancora più basso per il pacchetto cinema con una tariffa mensile di 10,90 euro e per il pacchetto intrattenimento con un costo di 14,90 euro al mese. Per il calcio è invece previsto un pagamento pari a 5 euro al mese.

I clienti che decidono di attivare un ticket con Sky avranno inoltre una garanzia ulteriore. La piattaforma streaming assicura ora a tutti gli abbonati il servizio Sky Go Plus a costo zero. Eliminato definitivamente il prezzo precedente pari a 5 euro ogni trenta giorni.

Le nuove vantaggiose condizioni imposte da Sky a tutti i clienti non prevedono modifiche. Con il servizio streaming ci sarà sempre la possibilità di collegare sino a 4 dispositivi mobili diversi con la presenza della modalità offline. Possibile anche la doppia visione contemporanea su due dispositivi.