Da quando Tesla ha inizialmente offerto giochi in auto nel 2019 con un porting di Cuphead, la selezione di giochi disponibili sulla sua piattaforma “Tesla Arcade” è gradualmente aumentata a poco meno di 20 giochi. Il CEO di Tesla Elon Musk, d’altra parte, ha espresso interesse ad ampliare l’elenco dei giochi compatibili con Tesla per includere le decine di migliaia di titoli disponibili sulla piattaforma di gioco Steam.

In vero stile Musk, le intenzioni sono state annunciate in modo informale tramite un tweet messo insieme in un thread che esprimeva rispetto per Cyberpunk 2077 di CD Projekt (un gioco che è stato precedentemente dimostrato in esecuzione sul sistema di infotainment per Model S Plaid). “Stiamo lavorando sulla situazione generale per far funzionare i giochi Steam su una Tesla anziché su titoli specifici”, ha affermato Musk.

Musk sta già testando la funzionalità sulle tesla

Molti dei giochi di fascia alta disponibili su Steam potrebbero sembrare insoliti per il sistema di infotainment di un’auto. Tuttavia, i veicoli Tesla hanno da tempo GPU grafiche di fascia alta al centro sia dell’unità di controllo multimediale (per il pannello di infotainment) che dell’unità di controllo elettronica (per le capacità di guida autonoma dell’autopilota).

Secondo The Verge, il CEO di AMD Lisa Su ha dichiarato alla conferenza Computex di giugno che la società stava lavorando con Tesla per fornire APU Ryzen e “una GPU discreta basata su RDNA2 che si attiva durante l’esecuzione di giochi AAA, fornendo fino a 10 teraflop di calcolo capacità.” Ciò metterebbe il sistema al passo con una console recente come la PlayStation 5, tuttavia alcuni dei 10 teraflop potrebbero essere condivisi da altri componenti (come la ECU) che non vengono utilizzati per i giochi.

Mentre l’opzione per portare la tua libreria di Steam nella tua automobile sarebbe una bella caratteristica, Musk ha l’abitudine di fare promesse che non sempre si avverano. In ogni caso, non aspettarti di poter giocare a nessun gioco Steam mentre guidi la tua Tesla; dopo aver introdotto quella funzionalità per i giochi Tesla Arcade più di un anno fa, la società l’ha nuovamente disattivata in seguito all’avvio di un’indagine ufficiale sulla sicurezza NHTSA.