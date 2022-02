Tantissimi utenti hanno già installato il nuovo sistema operativo di Microsoft. Stiamo parlando di Windows 11 che si appresta ad offrire ulteriori novità sia dal punto di vista UI che delle funzionalità innovative.

L’esperienza utente migliora integrando non soltanto la nuova Dark Mode ad ampio spettro ma anche un rinnovato babaglio di feature. Gli update in programma nei prossimi mesi spianeranno la strada all’utilizzo di 8 funzioni inedite che scopriamo in anteprima.

Windows 11 prepara 8 funzioni nuove da usare dopo l’aggiornamento

L’update in programma per la nuova distribuzione dell’OS Windows lascia al momento il posto alle prove. Gli insider del DEV Channel stanno di fatto provando le ultime funzionalità in vista del lancio ufficiale per tutti. Nessuna anticipazione da parte della compagnia ma Windows Central ha già diramato alcuni dettagli utili.

Il consueto appuntamento con la Build settimanale di Microsoft non è mancato nemmeno questa settimana. Qualcosa sta per arrivare e nello specifico: