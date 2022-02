Samsung Galaxy S5 non è esattamente il più nuovo degli smarpthone. Con alle spalle una carriera di oltre 8 anni è per molti caduto nel dimenticatoio digitale a favore di soluzioni ben più moderne. Ma c’è chi non demorde e continua ad applicare operazioni di modding Android spietate. Nell’occasione un’inedita distrbuzione 12 è stata installata con successo. Sembra funzionare proprio tutto. Ecco com’è andata nel dettaglio.

Samsung Galaxy S5 con Android 12

Dove non arrivano gli aggiornamenti ufficiali di Samsung arriva la tenacia tecnica dei modder. Resuscita un Galaxy S5 del 2014 dopo un’operazione di svecchiamento profonda che ha dato plaudevoli risultati.

Per molti destinato all’abbandono il vecchio gioiellino sudcoreano rinasce con Android 12. Esatto, si tratta dell’ultima versione ufficialmente riconosciuta del sistema operativo del robottino verde. Indispensabile il lavoro del modder XDA khalvat che non ha tentennato nel distribuire i file per il porting completo della ROM CrDroid v8.0.

Si tratta come al solito di una conversione non ufficialmente riconosciuta. Potrebbero sorgere problemi imprevisti per quel che concerne la stabilità di utilizzo nel quotidiano. Ma poco importa. La pagina dedicata al progetto sembra non riportare bug di sorta a parte uno.

Nello specifico si parla del blocco connessione dati su varianti Dual SIM. Una versione che ad onor del vero ha avuto una bassissima diffusione commerciale nel mercato UE. Per procedere all’installazione serve ovviamente sbloccare i diritti di root e procedere tramite recovery TWRP. In altre parole occorre un device già moddato in precedenza.

Potete scoprire di più sul progetto esaminando i link che rimandano alla fonte dove si trovano tutti i file, le spiegazioni e le procedure necessarie per procedere. Se avete un Galaxy S5 in un cassetto è il momento buono per rispolverarlo.