Spesso si sente la necessità di proteggere le informazioni contenute in hard disk esterni e chiavette USB. Lo possiamo fare direttamente con Windows 11 grazie ad una funzionalità di protezione che potreste non conoscere.

La crittografia viene applicata e funziona su qualsiasi PC Windows a prescindere dalla versione del sistema operativo in uso. Il layer di protezione viene applicato grazie alla relativa funzionalità presente sulle versioni di Windwos 11 Pro ed Enterprise. Meglio usarla al più presto, potreste incorrere in un furto dati o perdere la chiavetta con tutte le vostre informazioni personali.

Windows 11: come mettere al sicuro le chiavette USB e gli hard disk da occhi indiscreti

L’accesso non autorizzato ai nostri documenti non è qualcosa in cui desideriamo incorrere. Proteggere i drive è diventato essenziale. In caso di smarrimento o furto dei dispositivi possiamo stare sicuri che solo una formattazione potrà consentire di usare la chiavetta ma i nostri dati, al limite, andranno irrimediabilmente persi preservando la nostra privacy.

Nel momento in cui attuiamo la protezione i dati vengono codificati e resi inaccessibili a meno di inserire una master password per l’accesso al drive. Bitlocker di Microsoft si rende perfettamente funzionale allo scopo.

Le versioni Enterprise, Education e Pro di Windows 10 ed 11 garantiscono l’accesso all’utility consentendo di proteggere sistema operativo ed unità fisse e mobili. Requisito fondamentale è anche il chip TPM.

Per attivare Bitlocker è sufficiente portarsi su Impostazioni Windows > Sistema > Archiviazione e da qui entrare in Gestione Archiviazione. Nelle Impostazioni Avanzate di Archiviazione selezionare “Dischi e Volumi”. Premere quindi su Attiva Bitlocker per aprire la finestra di dialogo che consente la configurazione delle unità per una protezione selettiva o totale.

Allo stesso modo, seguendo lo stesso percorso, possiamo invertire il processo per eliminare la protezione alle unità precedentemente crittografate.