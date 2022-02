Instagram sta introducendo una nuova funzionalità chiamata ‘Mi piace’ alle storie private, che ti consente di mettere Mi piace alla storia di Instagram di qualcuno senza inviare loro un messaggio diretto. In precedenza, qualsiasi commento che scrivevi a qualcuno su una Storia, sia esso un’emoji o un messaggio a tutti gli effetti, appariva come risposta nella sua casella di posta in DM; con questa nuova funzionalità, puoi offrire un po’ di gratitudine per una Storia senza intasare i DM dell’utente.

“Quindi ora, quando attraversi le Storie, ci sarà un’icona a forma di cuore tra l’invio del messaggio e quel piccolo aeroplanino di carta”, ha dichiarato in un video il CEO di Instagram Adam Mosseri. “E se lo tocchi, invierà un Mi piace all’autore di quella storia, e quel Mi piace apparirà nel foglio del visualizzatore, non nel tuo thread DM con loro.”

Instagram: ora potrai mettere Mi Piace alle Storie degli altri utenti

In particolare, le storie non includeranno i conteggi dei Mi piace, il che è un allontanamento significativo dalla strategia adottata da Instagram per i feed principali degli utenti. Instagram (che ora fa parte di Meta) ha testato come nascondere i conteggi nel feed principale per più di due anni prima di decidere di lasciarli attivi per impostazione predefinita, ma gli utenti possono scegliere di nasconderli sui loro post.

Non c’è un conteggio pubblico per i Mi piace sulle storie, ma puoi controllare chi ha lasciato un Mi piace sulle tue storie visualizzando il foglio di visualizzazione. “L’obiettivo qui è garantire che le persone possano mostrare più sostegno l’una per l’altra e allo stesso tempo ripulire un po’ i DM”, ha spiegato Mosseri.