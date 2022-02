Postepay e le truffe phishing: ecco la nuova che vi azzera il conto

Gli utenti che usano una Postepay potrebbero trovarsi improvvisamente a dover lottare contro un’altra truffa. Questa avrebbe già colto di sorpresa numerose persone, le quali avrebbero perso soldi in pochi minuti cliccando su un link all’interno di un messaggio.

Proprio per evitare che la situazione possa ripetersi, abbiamo scelto di riportare in basso il testo della truffa phishing in atto. Ricordate che Poste Italiane è totalmente ignara di tutto ciò, per cui anche esente da colpe.

Postepay ancora sotto attacco: la truffa phishing questa volta coinvolge migliaia di utenti italiani

Questo è il messaggio di cui si parlava poche righe più in alto, il quale sta portando grandi malumori tra gli utenti. L’intento sarebbe quello di spingere le persone a reinserire le proprie credenziali di accesso così da rubargliele in poco tempo.

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!