WhatsApp: in questo modo molto semplice vi rubano l'account secondo la Polizia

Di solito gli utenti tendono a crogiolarsi in quelle che sono le grandi abilità di difesa di un’applicazione molto famosa come WhatsApp. Ovviamente quest’ultima sa come tenere a bada le varie truffe ma soprattutto i comportamenti non adatti dei suoi clienti.

Succede però molto spesso che i malviventi riescano ad inventare qualcosa di molto difficile da contrastare. È proprio nell’ultimo periodo è capitato che gli utenti hanno segnalato più volte una nuova truffa, la quale sarebbe in grado di venire in possesso addirittura dell’account altrui. Sarebbe tutto possibile grazie a WhatsApp Web, la soluzione desktop della celebre app di messaggistica. I truffatori riuscirebbero infatti ad ottenere il codice di verifica necessario per l’accesso, riuscendo così ad ottenere anche l’account della persona truffata. Per questo motivo la polizia di Stato è intervenuta indagando sulla questione, e mettendo però anche un comunicato che rendesse partecipi gli utenti della piattaforma.

WhatsApp: ecco il comunicato della polizia di Stato in merito alla nuova truffa

“Per attivare l’App di messaggistica Whatsapp sul proprio smartphone – si legge sul profilo Facebook del Commissariato di PS Online – è necessario inserire uncodice che viene inviato tramite SMS sul dispositivo. Tramite questa procedura i cybercriminali riescono a far recapitare alla vittima un SMS nel quale viene chiesto l’invio di tale codice facendo apparire come mittente il numero di telefono di un contatto presente in rubrica.

L’invio del codice permette agli stessi di poter attivare un nuovo Whatsapp su un dispositivo diverso ma riferito al numero telefonico della vittima prescelta che, di fatto, ne perde la “proprietà”.”