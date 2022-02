Le scorte di PS5 negli store fisici e negli e-shop scarseggiano eppure chi detiene la nuova consoel gioisce di fronte alla possibilità di ottenere Gran Turismo 7. Un inedito video di gameplay dalla durata di quasi 15 minuti mostra una grafica pazzesca con varie sequenze di gioco tutte da scoprire.

Gran Turismo 7 è assurdo su PS5: che grafica e che gameplay

In molti stanno rispolverando i propri volanti da gioco installando le pedaliere in vista di GT7. Il nuovo capolavoro promette di tenerci incollati ai sedili ed ai joystick della nostra PS5. La data da segnare in calendario è il prossimo 4 Marzo 2022 mentre un inedito video promette decisamente bene. Davvero un ottimo lavoro da parte dello sviluppatore.

Il video mostra in primo piano la componente replay del gioco che assimila l’esperienza a quella televisiva cogliendo nel segno lo spirito delle gare e valorizzando i tracciati. Una World Map incredibile che al suo interno include la modalità Music Rallyi ed il cafè di Gran Turismo 7.

Sul piano puramente tecnico assolutamente nulla da ridire. Le texture sono ad altissima definizione pre una fluidità di gioco incredibile. Sofisticate tecnologie come il ray tracing offrono un boost visivo ampiamente apprezzabile.

Ma non ci sono parole che possano reggere il confronto con una prova visiva, motivo per cui non possiamo fare altro che lasciarvi con il video di gameplay di cui parlavamo all’inizio. Appuntamento nelle nostre pagine per ulteriori approfondimenti in vista della pubblicazione ufficiale del gioco che avverrà anche verso gli utenti PlayStation 4. Diteci che cosa ve ne pare nei commenti.