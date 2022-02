Nuovi dati da una società di ricerca sudcoreana mostrano che il produttore di batterie per veicoli elettrici CATL è ancora una volta la più grande azienda al mondo, per la quantità di batterie installate. L’azienda ha registrato una crescita di oltre il 165% rispetto al 2020 e detiene il titolo di più grande produttore di batterie al mondo per il quinto anno consecutivo.

Contemporary Amperex Technology Co Ltd., meglio conosciuta come CATL, è un’azienda globale di tecnologia energetica e il principale produttore di batterie per veicoli elettrici in Cina. In qualità di fornitore delle principali case automobilistiche di veicoli elettrici come Tesla, CATL ha molti clienti che richiedono i suoi prodotti, aiutando l’azienda ad aumentare la sua capacità di batterie per veicoli elettrici installate. Inoltre, CATL ha sviluppato altre tecnologie di batterie come le celle agli ioni di sodio e il proprio marchio di sostituzione di batterie per veicoli elettrici recentemente annunciato.

CATL rimane il più grande produttore di batterie

Un recente report di SNE Research dalla Corea del Sud ha classificato i primi 10 produttori di batterie in base alle batterie montate per veicoli elettrici (EV, PHEV, HEV) vendute nel 2021 in tutto il mondo.

CATL occupa il primo posto con il 32,6% di tutte le batterie per veicoli elettrici installate nel 2021:

CATL: 96.7 GWh – market share 32.6%; LG Energy Solution: 60.2 GWh – market share 20.3%; Panasonic: 36.1 GWh – market share 12.2%; BYD: 26.3 GWh – market share 8.8%; SK On: 16.7 GWh – market share 5.6%; Samsung SDI: 13.2 GWh – market share 4.5%; CALB: 7.9 GWh – market share 2.7; Gotion High-Tech: 6.4G Wh – market share 2.1%; AESC: 4.2 GWh – market share 1.4%; SVOLT: 3.1 GWh – market share 1.0%; Altri: 26.0 GWh – market share 8,8%;

Con un sacco di nuovi modelli di veicoli elettrici, programmati per quest’anno e oltre, la domanda di batterie per veicoli elettrici non è mai stata così alta. Chi rivendicherà il titolo di più grande produttore di batterie al mondo il prossimo anno?