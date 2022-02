Ci sono novità molto interessanti che potrebbero arrivare sul fronte del canone RAI nel corso dei prossimi mesi. Il Governo, infatti, sta vagliando una serie di possibilità, tra cui anche l’ipotesi di una cancellazione del tributo sulle bollette per l’energia elettrica.

RAI, gli scenari per l’addio del canone in bolletta

Le indicazioni del Decreto Concorrenza sotto questo punto di vista dovrebbero interessare milioni di italiani. Proprio nel Decreto si apre alla possibile revisione dell’attuale sistema di pagamento per la tv di Stato.

L’idea di eliminare il canone RAI dalle bollette per la luce e per il gas nasce dall’adesione dell’Italia al programma del PNRR europeo. Le stesse istituzioni dell’Unione Europea hanno stabilito come i paesi membri debbano prevedere una massima trasparenza per quanto tutte le componenti aggiuntive legate ai pagamenti dell’energia domestica.

Attualmente, almeno per i prossimi mesi, non dovrebbero esserci novità a riguardo. Tuttavia, entro il 2023 potrebbe realizzarsi concretamente il disegno circa la cancellazione del canone RAI dalle bollette della luce.

L’inserimento del canone sulle bollette per l’energia elettrica risale allo scorso 2015 con la riforma voluta dal Governo Renzi. In maniera contestuale a questa riforma, il canone per la tv pubblica è sceso agli attuali 90 euro rispetto ai 117 euro di partenza. Ancora oggi, inoltre, i cittadini possono beneficiare di una dilatazione del tributo in dieci rate mensili.

La possibile cancellazione del canone RAI dalle bollette per l’energia elettrica segna ovviamente un cambio di passo per il Governo. Al tempo stesso, in caso di via libera a questa riforma, l’esecutivo deve valutare regimi alternativi per il pagamento del tributo onde evitare il ritorno all’evasione, che sino alla riforma del 2015 aveva indici altissimi.