Xiaomi ha la reputazione di produrre smartphone a basso costo con ottimi rapporti prezzo-prestazioni e si può presumere che il supporto software è stato sacrificato per raggiungere questo prezzo. Tuttavia, il team di sviluppatori MIUI non ha deluso e, a partire da febbraio 2022, spingerà sia il sistema operativo che gli aggiornamenti di sicurezza al Redmi 9A entry-level di quasi 2 anni.

Il Redmi 9A è stato rilasciato per la prima volta in Europa a luglio 2020 per 99 euro e viene preinstallato con MIUI 12 basata su Android 10. Da allora, ha ricevuto aggiornamenti di sicurezza trimestrali per mantenere il telefono al sicuro.

Redmi 9A: l’aggiornamento è già disponibile

Il Redmi 9A ha ricevuto un importante aggiornamento del sistema operativo a partire dal 5 febbraio 2022, che è la versione stabile Global MIUI 12.5 Enhanced Edition basata su Android 11. Secondo il registro delle modifiche, l’ultima versione offrirà prestazioni più veloci e una maggiore durata della batteria.

Il Redmi 9A ora ha due funzionalità che consentono un diverso approccio di gestione della memoria, con conseguente consumo di RAM più efficiente. Una di queste, “Smart Balance”, contiene modifiche chiave del sistema che consentono al dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di cui dispone.

Un altro miglioramento apportato dall’aggiornamento è l’ultima patch di sicurezza di Google, la patch di sicurezza di gennaio 2022 per Redmi 9A, che mantiene i tuoi dati al sicuro dai malware online. L’aggiornamento ha una dimensione totale di 1,9 GB e si consiglia agli utenti di verificare la propria memoria prima di scaricare l’aggiornamento, poiché il Redmi 9A era disponibile solo in una configurazione da 2 GB + 32 GB quando è stato rilasciato. Altre specifiche includono un processore MediaTek Helio G25, un display LCD da 6,53 pollici e una batteria da 5000 mAh.