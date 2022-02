La serie Galaxy S22 sarà svelata da Samsung mercoledì e, come abbiamo affermato in precedenza, il Galaxy S22 Ultra riceverà la massima attenzione. Questo perché, con i suoi angoli squadrati, il supporto della S Pen e l’alloggiamento (senza contare che lo strumento di scrittura digitale viene fornito con il dispositivo pronto all’uso), il Galaxy S22 Ultra sostituirà il Galaxy Note, che era assente dal 2021.

Invece, l’anno scorso Samsung si è concentrata sulle ultime versioni dei suoi telefoni pieghevoli, il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3. La fotocamera è, come al solito, una delle caratteristiche più attese del telefono Galaxy S di fascia alta. Il Galaxy S22 Ultra dovrebbe avere un sensore della fotocamera da 108 MP, un sensore da 12 MP dietro un obiettivo ultra grandangolare e una coppia di sensori da 10 MP dietro un paio di teleobiettivi che offrono uno zoom ottico 3x e 10x con una funzione Super Zoom 100x ibrida.

Epic night, epic sights. Welcome to the #Beijing2022 #OpeningCeremony, let the games begin! #MakeNightsEpic #withGalaxy

Learn more: https://t.co/FafqDC1jxi pic.twitter.com/Iag1fCFKv0

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 5, 2022