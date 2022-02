IPTV: CyberGroup bloccato con 500 mila utenti, la GdF multa tutti

Avere un’IPTV può risultare pericoloso viste le continue operazioni della Guardia di Finanza. Proprio durante gli scorsi giorni le fiamme gialle sono riuscite a venire a capo di una rete di 500.000 persone in Campania. Il server sul quale tutti si appoggiavano che prendeva il nome di CyberGroup è stato prontamente chiuso.

Durante questa operazione, come riferisce il procuratore Riccardo Targetti, “è stata smantellata una complessa infrastruttura tecnologica, operante a livello nazionale, responsabile della diffusione illegale via internet dei segnali criptati delle pay tv“.

IPTV: arriva la Guardia di Finanza e blocca 500.000 utenti, ecco le multe

Le multe ora potrebbero arrivare per tutti, senza nessuna esclusione. Si tratta di una sanzione di circa 1000 € cadauno.

Queste le parole da parte dei vertici di Sky dopo l’operazione:

“Il susseguirsi di azioni di contrasto sempre più frequenti ed efficaci sono il risultato della stretta collaborazione tra industria e forze dell’ordine, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno nella lotta ad un fenomeno criminale che danneggia l’intera industria sportiva, dallo sport amatoriale, agli appassionati, fino ai detentori dei diritti e i broadcaster, distruggendo posti di lavoro e creatività“.