Secondo l’ultimo report di Altroconsumo, Vodafone è stato il miglior operatore di rete mobile 4G in Italia nel corso del 2021. I test che hanno condotto alla stesura del report sono stati effettuati tramite l’app CheBanda.

Tra i parametri che sono stati tenuti in considerazione durante i test troviamo la velocità di download, velocità di upload, qualità di visione di un video e qualità di navigazione sui siti web. Ecco maggiori dettagli.

Vodafone il miglior operatore del 2021 secondo Altroconsumo

La classifica generale che tiene in considerazione tutte e quattro le prove ha visto la vittoria di Vodafone con 26.646 punti. Seguono WindTre con 23.582, Iliad con 22.973 e TIM con 19.185. Tutti e quattro gli operatori hanno incrementato il proprio punteggio rispetto al 2020. Nei test di velocità in download Vodafone ottiene la vittoria con 39,9 Mbps di velocità media. A contendersi il secondo posto troviamo WindTre e Iliad che fanno segnare rispettivamente 35,2 e 34,9 mentre TIM rimane staccata all’ultimo posto con 29,6.

Vodafone vince anche i test di velocità in upload con un punteggio di 9,9 Mbps appena davanti a WindTre che si ferma a 9,8. TIM fa registrare 9,1 mentre Iliad rimane staccata all’ultimo posto con 6,9. Vodafone ha fatto registrare inoltre la migliore qualità di navigazione mentre Iliad ha vinto la categoria riguardante la qualità di streaming video.

Nella categoria delle misurazioni in 5G a vincere è invece TIM che ha fatto registrare ben 180,3 Mbps in download. Vodafone segue con 173,6 mentre sono decisamente più staccate Iliad con 100,5 e WindTre con 80,8. Altroconsumo ha effettuato inoltre un test riguardante tra le 8 città più grandi in Italia come Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna e Firenze. Anche qui Vodafone ha fatto registrare i migliori risultati ottenendo le velocità medie di download più alte in 6 città e di upload in 4 città.