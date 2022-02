Oggi torniamo a parlare del tanto atteso Realme 9 Pro, che dopo tutti i rumor delle scorse settimane, abbiamo ora la data ufficiale del suo arrivo in Europa ed in Italia.

È il 16 febbraio il giorno fissato da Realme per la presentazione ufficiale della nuova famiglia realme 9 Pro. Scopriamo insieme tutti i dettagli sullo smartphone.

Realme 9 Pro sbarcherà in Italia il 16 febbraio 2022

La nuova famiglia Realme 9 Pro sarà caratterizzata dalla presenza del processore MediaTek Dimensity 920 5G e da un comparto fotografico di prim’ordine. Su realme 9 Pro+ troveremo infatti il sensore d’immagine Sony IMX766, con stabilizzazione ottica e spettro da 1/1,56″. Vi ricordo che l’azienda ha fatto sapere che il colore dei nuovi smartphone della famiglia sarà Chameleon.

Significa che la scocca reagirà alla presenza dei raggi solari e alle condizioni di luce, passando con sfumature lucide e coloratissime, dal rosso al blu in pochi secondi. La novità del cambio di colore della scocca l’avevamo già apprezzata con la serie Vivo V23 che infatti si presenta dai colori cangianti, ossia con il colore che cambia in base all’intensità della luce e anche ai raggi UV.

Sia Vivo sia Realme fanno parte del Gruppo BBK e dunque anche la tecnologia è stata replicata per questa nuova serie. Una volta che la serie Realme 9 Pro arriverà in Europa, sarà la prima nel Continente a presentare la tecnologia Light Shift Design. Non vediamo l’ora di vederli con i nostri occhi.