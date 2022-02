Uno dei giochi più famosi di tutto il pianeta, per non dire il più famoso, è senza dubbi Grand Theft Auto, il gioco prodotto da Rockstar Games ha infatti conquistato tutto il mondo grazie al proprio format probabilmente unico nel suo genere ed in grado di offrire anche numerosi spunti al di fuori della storyline, infatti nella sua versione online i programmatori hanno avuto la possibilità di sbizzarrirsi e creare versioni alternative del gioco, la più famosa è ovviamente GTA Real Life.

Attualmente il gioco è giunto alla sua quinta versione, GTA 5 infatti domina l’intrattenimento di moltissimi giocatori da tanti anni, ha perfino attraversato la bellezza di tre generazioni di console, per intenderci parlando di PlayStation: PS3, PS4 e PS5, lo stesso dicasi anche per Xbox.

Ora i fans della serie di videogiochi sono affamati di contenuti e non vedono l’ora di poter godere di un nuovo capitolo con tutte le innovazioni in termini di tecnologie gaming attualmente disponibili, desiderio che assume la forma di un capitolo ben definito: GTA VI.

Rockstar Games rilascia la dichiarazione tanto attesa

Dopo quasi un decennio di attesa, la dichiarazione tanto attesa è finalmente arrivata, la famosa casa produttrice di videogiochi ha confermato alla fine di una lunga dichiarazione sul proprio blog l’arrivo e la produzione del capitolo successore dell’attuale della saga, il quale tra l’altro non si trova al semplice status di concept, bensì è già in produzione concreta ed in stato attivo.

Purtroppo non sono stati rilasciati altri dettagli in merito, ciò però è significativo in quanto vuol dire che effettivamente il gioco esiste e che probabilmente RG potrebbe mostrare qualcosa alle prossime fiere, l’hype è certamente elevato.