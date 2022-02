Arriva la fibra Iliad, un progetto in cantiere da tempo presentato pochi giorni fa, scopriamo insieme la nuova offerta.

Una presentazione fuori dal comune

Spopolano sui social, in particolare su TikTok degli spezzoni della presentazione di Iliad Casa. Una presentazione che ha puntato il dito sulle caratteristiche tecniche del proprio servizio e sulle carenze delle altre compagnie telefoniche.

In particolare sono stati analizzati con filmati e registrazioni, alcune vicende sgradevoli che hanno visto coinvolti clienti, Tim e Vodafone, con problematiche di linea, rimodulazioni e bollette poco chiare con aumenti anomali.

Successivamente dopo questa intro durata diverso tempo, è stato presentato il progetto iliad, dapprima con le caratteristiche di connessione e poi con i dettagli tecnici del nuovo modem Iliadbox.

Fibra Iliad: Prezzi e copertura della promozione casa

Principalmente sono proposte due tipologie di connessione in base alla copertura di zona ovvero la 5GB di download con 700 MB di upload e la 1GB/300MB.

Il prezzo di partenza è di 23,99€, ma se siete clienti Iliad mobile con una sim dove è attivo il pagamento automatico il prezzo scende di 8€ ovvero 15,99€. Una scelta interessante che potrebbe portare chi già non lo ha ad attivare il pagamento automatico per risparmiare sulla fibra.

Inclusi nell’offerta troviamo l’iliadbox in comodato d’uso gratuito, m inuti illimitati verso fissi e mobili in Italia, più minuti illimitati verso 60 destinazioni internazionali. Anche la segreteria telefonica è inclusa. Grazie all’app iliadbox connect si può controllare la rete e i nostri dispositivi in pochi click e condividere l’accesso Wi-Fi.