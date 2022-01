Il team di Google è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento dei vari servizi offerti e tra quelli per i quali nelle scorse ore sono emerse delle novità vi sono YouTube Music, Google Traduttore e Google News.

Al momento, chi desiderasse provare in anteprima tali novità grafiche può scaricare da APK Mirror l’ultima versione disponibile e scoprire se rientra tra gli utenti abilitati. Scopriamo ora le novità.

Google apporta alcune modifiche su delle applicazioni

Negli scorsi giorni il team di sviluppatori di YouTube Music ha iniziato a implementare nelle applicazioni mobile la nuova interfaccia utente della sezione “Aggiungi alla playlist”, già adottata sulla versione Web del servizio. Stando a quanto si apprende grazie ai primi utenti che hanno visualizzato tale nuova UI, YouTube Music utilizza un carosello per la sezione “Recenti” e mostra le copertine delle playlist, oltre al numero dei brani inclusi. Non mancano, tuttavia, alcuni bug.

Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di utenti non Pixel per i quali è disponibile il nuovo design basato su Material You di Google Traduttore, fino a questo momento esclusiva degli smartphone della serie Google Pixel 6. La riprogettazione si basa sul linguaggio di progettazione di Android 12 e sfrutta tutto il display del telefono, con ampi pulsanti arrotondati per ciascuna funzione.

Il colosso di Mountain View negli ultimi mesi ha ridisegnato buona parte delle sue applicazioni, introducendo il design Material You ma Google News non rientra ancora tra tali app. Ebbene, in attesa di implementare anche in Google News il tema Material You, il suo team di sviluppatori sta testando alcune modifiche grafiche ad esso ispirate con una ristretta cerchia di utenti.