Samsung ha risolto tutti i dubbi rimanenti sul fatto che il prossimo telefono della serie Galaxy S di fascia alta sarà essenzialmente un successore del Galaxy Note 20. Si dice che il modello, presumibilmente soprannominato Galaxy S22 Ultra, includa un dock per lo stilo S Pen, il primo per un telefono non Note. Sarà sicuramente accompagnato da una variante Plus e da una regular, e di questi dispositivi sappiamo già molto.

La serie Galaxy S21 costa circa 200 euro in meno rispetto alla gamma Galaxy S20 in generale, con prezzi a partire da 799 euro. È difficile capire il presunto piano tariffario, dato che la famiglia Galaxy S21 non ha venduto meglio dell’S20, nonostante il prezzo più basso.

Galaxy S22: Samsung è pronta per l’evento unpacked

I consumatori europei possono tirare un sospiro di sollievo dal momento che l’affidabile insider del settore Roland Quandt, che twitta sotto il nome di rquandt, ha pubblicato i prezzi per l’intera gamma e non sembrano esserci cambiamenti.

La variante Galaxy S22 con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione dovrebbe costare 849 euro, lo stesso del Galaxy S21 dello scorso anno. Allo stesso modo, il modello base Galaxy S22 Plus dovrebbe costare 1.049 euro.

La variante entry-level Galaxy S22 Ultra costerà 1.249 euro, ma a differenza dello scorso anno il modello base non includerà 12GB di RAM e dovrà accontentarsi invece di 8GB. Ciò contraddice le infografiche rilasciate di recente, che indicano che il modello base Galaxy S22 Ultra avrà 12 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Nella voce viene menzionato anche un modello da 16 GB. Un insider del settore in precedenza ha affermato che le opzioni RAM sarebbero 8 GB, 12 GB e 16 GB.

Il modello da 1 TB riportato, che avrebbe potuto rendere il Galaxy S22 Ultra un concentrato di produttività, non è apparso in nessuna delle storie. Il Galaxy S22 Ultra sembra avere molti altri vantaggi, tra cui specifiche hardware di alto livello, un sistema di fotocamere avanzato, un’enorme batteria da 5.000 mAh con una ricarica più rapida ed un design simile a una nota.

A causa dei sensori della fotocamera aggiornati e di un design ridisegnato con cornici uniformi, il Galaxy S22 e S22 Plus sembrano essere eccellenti. Il prezzo sarà un fattore importante da considerare, dato che l’Apple iPhone 13 mini parte da 699 euro e il Google Pixel 6 parte da 599 euro.