Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete alcune immagini spia ritraenti un nuovo veicolo della casa automobilistica Fiat. In particolare, si tratterà di un crossover e molto probabilmente sarà simile al crossover di Opel, cioè Opel Mokka. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli che sono emersi.

Fiat si appresta ad annunciare un crossover simile a Opel Mokka: ecco le prime immagini spia

Come già accennato, in queste ore sono arrivate alcune immagini spia di un nuovo veicolo targato Fiat. Ci troveremo di fronte ad un crossover molto simile alla controparte di Opel, la Opel Mokka. Dalle immagini spia, è infatti possibile notare alcune somiglianze estetiche con questa vettura, come ad esempio la forma delle luci o le forme generali che sono leggermente rotondeggianti.

Secondo gli ultimi rumors e indiscrezioni emersi in queste settimane, questo nuovo veicolo dovrebbe poggiarsi sulla piattaforma CMP. Anche in questo caso, si tratta di un fattore in comune con la vettura a marchio Opel ma non solo, dato che è presente anche sui veicoli DS3 Crossback e Peugeot 2008. Se quanto è emerso fosse vero, renderebbe di conseguenza il nuovo crossover il primo veicolo dell’azienda ad essere basato su una piattaforma comune. Per quanto riguarda il nome, sappiamo che potrebbe arrivare sul mercato automobilistico con il nome Fiat Uno, mentre dal punto di vista prestazionale sembra che ci saranno soltanto versioni con propulsori ibridi.

La nota azienda automobilistica, comunque, per il momento non ha comunicato nulla di ufficiale. Per ora sono soltanto rumors e indiscrezioni.