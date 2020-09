La nota azienda Alfa Romeo presenterà prossimamente un nuovo Urban SUV noto al momento con il nome di Alfa Romeo Milano. Fino ad ora si pensava che il debutto ufficiale di questa nuova vettura sarebbe stato fra molti anni, ma stando alle ultime indiscrezioni potrebbe essere presentato in anticipo.

Il nuovo Urban SUV dell’azienda italiana potrebbe arrivare entro il 2022

La gamma di auto della storica azienda italiana si amplierà molto presto e, come già accennato, una delle prossime vetture sarà il B-SUV Alfa Romeo Milano. Quest’ultimo sembra che arriverà in veste ufficiale sul mercato prima di quanto si pensasse inizialmente. Secondo quanto è emerso, infatti, il nuovo Urban SUV dell’azienda arriverà sul mercato entro il 2022.

Questa vettura sembra che sarà la prima elettrica del noto marchio. Rispetto alla concorrenza, i marchi di Fiat Chrysel risultano un po’ indietro per quanto riguarda il settore delle auto elettriche e questo sarà uno dei primi modelli a rilanciare il marchio Alfa Romeo e a portarlo nel settore delle auto elettriche. Al momento non ci sono conferme ufficiale, ma è molto probabile che il nuovo Urban SUV della nota azienda verrà distribuito non solo in versione elettrica, ma anche con motori a benzina e versioni ibride. Sembrano invece escluse eventuali versioni dotate di motori diesel.

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli su questa nuova Alfa Romeo Milano. Nel frattempo, vi ricordiamo che anche Tesla ha in cantiere per il futuro due nuove auto elettriche appartenenti alla fascia entry-level, in particolare una hatchback di piccole dimensioni e un crossover.