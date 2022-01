Apple ha mantenuto il primo posto nella classifica annuale Brand Finance Global 500 per il secondo anno consecutivo, ma Amazon sta guadagnando terreno e TikTok è di gran lunga il marchio in più rapida crescita.

Apple aveva riconquistato il titolo nel 2021, con Amazon e Google al secondo e terzo posto. Ora tutte e tre le società hanno mantenuto le stesse posizioni nel nuovo sondaggio.

Secondo Brand Finance, il marchio Apple vale 355,1 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento del 35% rispetto alla sua valutazione del 2021 e rappresenta il valore del marchio più alto mai registrato nel rapporto.

“Apple vanta un incredibile livello di fedeltà al marchio, in gran parte grazie alla sua reputazione di qualità e innovazione“, ha affermato David Haigh, presidente e CEO di Brand Finance. “Decenni di duro lavoro per perfezionare il marchio hanno visto Apple diventare un fenomeno culturale, che le consente non solo di competere, ma di prosperare in un numero enorme di mercati“.

Tiktok primo social che entra in classifica

Brand Finance non pubblica alcun dettaglio sui suoi calcoli o metriche. In precedenza ha affermato che il suo lavoro segue gli standard internazionali, ma i suoi sistemi sono proprietari.

Tuttavia, sulla base degli stessi calcoli, Brand Finance ha posizionato TikTok al numero 18 della classifica globale. È la prima volta che la società di social media entra in classifica e deriva da un aumento del valore del marchio calcolato del 215% a 59 miliardi di dollari.

“Il consumo di media è aumentato durante la pandemia di COVID-19, ma per molti, il modo in cui li utilizziamo è cambiato irrevocabilmente“, ha continuato Haigh. “La crescita fulminea di TikTok ne è la prova: il marchio è passato da una relativa fama ad un successo internazionale in pochi anni e non mostra segni di rallentamento”.

Amazon ha guadagnato il suo secondo posto con un valore del marchio riportato di 350,3 miliardi di dollari. Si dice che il marchio di Google valga 263,4 miliardi, mentre i primi cinque sono completati con Microsoft con 184,2 miliardi e Walmart con 111,9 miliardi.