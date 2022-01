Il social network cinese TikTok, secondo le ultime indiscrezioni, ha intenzione di rilasciare tantissime novità, per le dirette e non solo. Le novità sono state scovate nel codice dell’applicazione.

Queste novità fanno riferimento a funzioni che ancora non sono state rilasciate, ma che potrebbero esserlo presto. Scopriamo insieme tutte le indiscrezioni trapelate fino ad ora.

TikTok lancerà molte novità per le dirette streaming e non solo

La prima novità riguarda la creazione di avatar (in stile Memoji di Apple): questi saranno automaticamente generati a partire da un selfie e potranno essere impostati come immagine profilo. La seconda importante aggiunta riguarda i gruppi: stando al codice, presto si potranno creare dei gruppi e gli utenti potranno inviare video o dirette a tutti i partecipanti. Inoltre, i gruppi avranno dei link d’invito che potranno essere condivisi, un po’ come accade per WhatsApp o Telegram.

Per quanto riguarda i video in diretta streaming, TikTok sta lavorando alle “chiamate solo audio“: gli utenti dunque potranno avviare delle dirette in stile Clubhouse, ma al momento non sono noti i dettagli. Infine, presto sul social network arriverà la condivisione dello schermo durante le live.

Attualmente il colosso cinese non ha ancora dichiarato o confermato nulla rispetto a quanto appena detto, di conseguenza non possiamo sapere se e quando le funzionalità appena menzionate saranno disponibili al pubblico. Sicuramente vi terremo aggiornati sull’argomento.