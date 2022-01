Negli scorsi giorni abbiamo assistito alla presentazione, in Cina, del nuovo top di gamma OnePlus 10 Pro, che arriverà presto anche nel mercato europeo. Oltre alla variante Pro, potrebbe anche arrivare un nuovo modello, denominato Ultra.

Quest’ultimo, secondo recenti indiscrezioni trapelate in rete e condivise da Yogesh Brar, potrebbe montare un processore sviluppato da OPPO. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus 10 Ultra: il nuovo modello potrebbe montare un processore OPPO

Stando a quanto riferito nel tweet, OnePlus e OPPO stanno lavorando sempre più a braccetto: un risultato dell’integrazione di OnePlus in OPPO sarà un OPPO Find X5 con fotocamera Hasselblad, ma potrebbe anche arrivare un nuovo top di gamma OnePlus con processore MariSilicon, la piattaforma hardware che sta sviluppando OPPO.

Questo dispositivo potrebbe essere presentato nella seconda parte dell’anno, e sarebbe tra i primi in assoluto a sfoggiare il nuovo processore sviluppato in casa da OPPO. Questi al momento rimangono dei rumor, torneremo ad aggiornarvi una volta che ne sapremo di più. Ecco le parole nel tweet di Brar: “La condivisione della tecnologia tra OnePlus e Oppo è in pieno svolgimento.

La serie Find X5 riceve il trattamento Hasselblad e ho sentito che MariSilicon sarà visto su un OnePlus Flagship nella seconda metà di quest’anno. In questo momento si vocifera di un flagship Ultra di OnePlus in fase EVT“. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire maggiori dettagli.