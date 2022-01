La campagna promozionale promessa da MediaWorld nel periodo corrente, è indubbiamente una delle più interessanti degli ultimi mesi, data infatti la possibilità di godere di sconti da pazzi, applicati sui prodotti maggiormente interessanti.

Il rapporto qualità/prezzo è favorevole su un numero imprecisato di modelli di tecnologia, con possibilità di completare gli acquisti anche dal divano di casa, affidandosi integralmente all’e-commerce nazionale. Inoltre, gli interessati potranno optare per il pagamento rateizzato, nel momento in cui dovessero superare i 199 euro, per finire con la garanzia di 2 anni, su ogni singolo acquisto.

MediaWorld shock: arrivano nuovi sconti assurdi

Con gli XDays di MediaWorld non si può assolutamente scherzare, in questi giorni sono stati scontati tantissimi prodotti, portandoli a prezzi molto più bassi del normale, sebbene comunque la spesa massima da sostenere sia più che altro legata alla fascia intermedia del settore. Il modello di punta della campagna è infatti Oppo reno6, un ottimo dispositivo, in vendita a non più di 429 euro.

Tutte le restanti opzioni sono decisamente più economiche, e vanno a toccare soluzioni del calibro di Realme 8i, Wiko Y82, Oppo A74, Xiaomi Redmi Note 10 o Wiko Y52, con prezzi comunque generalmente inferiori ai 219 euro necessari per l’acquisto del prodotto Oppo. Nel caso in cui il nostro articolo abbia stuzzicato il vostro interesse, consigliamo comunque di aprire quanto prima le pagine che trovate qui. In questo modo potrete sfogliare le occasioni e scoprire anche i prezzi attivati su altre categorie merceologiche.