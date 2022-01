Netflix si prepara ad una stagione ricca di contenuti televisivi. La piattaforma streaming nel corso dei prossimi mesi dovrebbe rilasciare una grande quantità di titoli, tra cui le attesissime nuove stagioni di Stranger Things e Better Call Saul. A sorpresa, inoltre, ci dovrebbero essere anche novità per la La casa di carta.

La Casa di carta, già pronto il primo spin off su Netflix

Ufficialmente, Netflix ha messo la parola fine su La casa di carta nel mese di Dicembre con la pubblicazione degli ultimi episodi della quinta stagione. Dopo la presenza dei primi episodi della quinta stagione a Settembre, proprio lo scorso mese la tv streaming ha chiuso il corso narrativo della popolare serie tv spagnola, divenuta un fenomeno globale in pochi anni.

La grande novità di Netflix però potrebbe cambiare ancora una volta le carte in tavola. Per accontentare i tantissimi fans in giro per il mondo, la tv streaming ha già messo in cantiere uno spin off per La casa di carta.

La nuova serie di Netflix, stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, dovrebbe concentrarsi sulla figura di Berlino, uno dei protagonisti più apprezzati della serie tv spagnola. Ad oggi non si hanno informazioni aggiuntive né per il titolo né soprattutto per il possibile mese di rilascio della prima stagione di questa serie. Ad ogni modo, novità potrebbero arrivare già nel corso di 2022.

L’obiettivo di Netflix anche per le settimane a venire è quello di replicare il successo di queste ultime settimane dopo le grandi produzioni di E’ stata la mano di Dio e Don’t look up.