Esselunga accorcia le distanze nei confronti dei principali rivenditori di elettronica del nostro paese, con il lancio di una campagna promozionale assolutamente ricca di occasioni ed invitante, con la quale spendere poco sarà davvero più facile del previsto.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente su innumerevoli prodotti, grazie anche all’ampissima disponibilità sul territorio nazionale. Dovete sapere, infatti, che gli acquisti possono essere tranquillamente completati da coloro che potranno recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, senza vincoli territoriali o regionali. Tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia della durata di 2 anni, valida dalla data d’acquisto, perfetta per coprire ogni difetto di fabbrica.

Esselunga inarrestabile: prezzi bassi su innumerevoli prodotti

Sconti da pazzi sono disponibili in questi giorni da esselunga, grazie ad un volantino incredibile, gli utenti possono pensare di acquistare uno smartphone medio di gamma, al giusto prezzo finale di vendita. Il focus è mirato quasi esclusivamente sul segmento inferiore ai 400 euro, e coinvolge un prodotto in particolare, lo Xiaomi Mi 11 Lite, ottima alternativa che propone prestazioni adeguate, con display AMOLED ad alta risoluzione, comparto fotografico capitanato da un sensore da 64 megapixel ed altro ancora.

Non manca il riferimento alla sezione meno costosa, perfettamente rappresentata dal Galaxy A03s, il cui prezzo risulta essere inferiore ai 130 euro, ed è comunque accettabile in termini di prestazioni generali. Per ogni altra informazione dettagliata del volantino che vi abbiamo raccontato nell’articolo, collegatevi direttamente qui.