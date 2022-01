I prezzi delle ultime offerte di Carrefour raggiungono livelli incredibilmente bassi, tutti gli utenti sono pronti ad acquistare smartphone di ultima generazione, avendo comunque la certezza di spendere pochissimo, e comunque di avere un’ampia possibilità di scelta.

Il volantino è proprio questo, una campagna che punta sul cercare di offrire più varietà possibile al consumatore finale, dandogli comunque la possibilità di acquistare direttamente in negozio, ma non sul sito ufficiale. Le limitazioni non sono legate alla disponibilità nelle varie regioni, né in termini di scorte effettivamente distribuite. I vari prodotti, lo ricordiamo, sono sempre commercializzati con una garanzia di 24 mesi, ideale per coprire eventualmente i difetti di fabbrica.

Carrefour: occasioni ed offerte assurde con prezzi mai visti

Le offerte del volantino Carrefour paiono prima di tutto inaspettate, proprio perché l’azienda è riuscita a convogliare in un’unica promozione alcune ottime riduzioni di prezzo, tutte applicate su prodotti di fascia medio-bassa. Tra questi spicca sicuramente lo Xiaomi Mi 11 Lite, un dispositivo dalle ottime prestazioni generali, effettivamente acquistabile con un esborso di soli 339 euro, e perfetto per garantire anche ottimi scatti fotografici.

L’alternativa più valida, volendo invece spendere meno di 200 euro, riguarda una selezione di prodotti altrettanto interessanti, come Xiaomi Redmi 9T, Motorola Moto G50, Galaxy A03s, Oppo A54, TCL 205 o anche altri modelli; sicuramente meno performanti del precedenti, ma ugualmente da consigliare agli utenti che vogliono spendere pochissimo e godere di discrete prestazioni. La campagna promozionale può essere sfogliata direttamente al seguente link.