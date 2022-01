Steam sta introducendo una nuova funzionalità che consentirà ai giocatori di accedere ai videogiochi ‘senza soluzione di continuità’ da diversi PC. In un post sul blog, Valve ha introdotto la nuova funzionalità, denominata Dynamic Cloud Sync. L’opzione è stata implementata come parte di una serie di aggiornamenti per assistere la futura console Steam Deck dell’azienda, ma andrà a beneficio di qualsiasi giocatore che la abiliti.

La funzionalità ‘caricherà automaticamente tutti i dati di salvataggio modificati sul cloud prima che il dispositivo entri in modalità di sospensione’, secondo Valve. Cioè, se chiudi il tuo Steam Deck senza uscire da un gioco, non fa differenza: puoi riprendere da dove avevi interrotto su qualsiasi altro dispositivo PC. Quando torni allo Steam Deck, i progressi verranno caricati prima che la console venga riattivata.

Steam Deck: arrivo previsto per febbraio

‘Prevediamo che gli utenti metteranno regolarmente in pausa il loro Steam Deck senza uscire dal gioco’, ha affermato Valve. ‘Con Dynamic Cloud Sync, se in seguito decidono di giocare su un altro dispositivo (che sia un PC o un altro Steam Deck), i loro progressi li aspetteranno.’

Ovviamente, affinché i giocatori traggano profitto, gli sviluppatori devono abilitare l’opzione nei loro giochi. Se non è abilitato, Valve dice ‘Steam continuerà a tenere traccia quando i dati di gioco salvati vengono modificati su Steam Deck’, ma chiederà ai giocatori che hanno sospeso i loro giochi su Steam Deck di tornare lì e chiudere il gioco prima di giocare su un dispositivo diverso, altrimenti continueranno senza salvare i progressi dallo Steam Deck.

Lo Steam Deck è stato rivelato da Valve nel luglio 2021. Dopo essere stato ritardato a novembre, la consegna della console portatile è prevista per febbraio. Il prezzo di un dispositivo Steam Deck varia da 399 euro a 649 euro, a seconda dello spazio di archiviazione. Non tutti i giochi funzioneranno sulla console, ma Valve fornisce un semplice sistema di classificazione per aiutarti a capire quali funzioneranno.