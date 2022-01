Trony ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale di punta, lanciando un volantino pieno di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire di mano, data infatti la presenza di sconti fissi e prefissati su ogni singolo prodotto.

Il meccanismo non è nuovo o innovativo, già lo avevamo visto in passato, tuttavia rappresenta sicuramente una delle migliori espressioni delle richieste e necessità dei consumatori in Italia. Gli acquisti non possono essere completati tramite il sito ufficiale, lo ricordiamo, però non presentano nemmeno limitazioni importanti nei singoli punti vendita.

Trony: prezzi più bassi e sconti fissi su tutto

Trony ne ha assolutamente per tutti, ha infatti deciso di lanciare una splendida campagna promozionale intitolata Più Spendi Meno Spendi, con la quale spingere un numero elevatissimo di utenti all’acquisto di nuovi smartphone, e non solo.

La soluzione segue il meccanismo che già avevamo apprezzato in passato, ovvero il cliente può aggiungere al carrello praticamente ciò che vuole, ed avere ugualmente la certezza di ricevere in cassa uno sconto fisso ed immediato prestabilito, in relazione al superamento di un determinato taglio. In particolare, segnaliamo la possibilità di ricevere sconti pari a 30 euro su 300 euro, 1200 euro su 4600, 550 euro su 2400, 100 euro su 600, ma anche 250 su 1200.

I tagli sono ben definiti, ed ovviamente non risultano essere cumulabili in nessun modo, ciò sta a significare che potrete fruire di solo una tipologia di riduzione, per scontrino. Maggiori dettagli sono raccolti qui.