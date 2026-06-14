Egitto, fossili di pesci nel deserto: gli antenati di specie di oggi

I deserti dell’antico Egitto continuano a regalare sorprese, e questa volta a emergere dalle sabbie sono nuovi fossili di pesci che raccontano un capitolo lontanissimo della storia naturale del pianeta. Le immagini diffuse mostrano resti marini preistorici di una nitidezza impressionante, e tra questi spuntano gli antenati di specie che ancora oggi hanno un peso concreto sull’economia e sull’alimentazione di molte aree del mondo.

Cosa raccontano i nuovi reperti emersi dalla sabbia

A firmare la scoperta è un gruppo di ricercatori dell’Università di Mansoura, che ha appena pubblicato una serie di immagini davvero notevoli. I fossili sono stati riportati alla luce nelle sabbie roventi del deserto orientale egiziano, quella fascia di territorio che si estende tra il Nilo e il Mar Rosso. Un paesaggio che oggi appare tra i più aridi e inospitali immaginabili, eppure milioni di anni fa raccontava tutt’altra storia.

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Quello che colpisce, guardando questi reperti, è proprio il contrasto. Dove adesso domina la pietra e il calore, un tempo c’era acqua. Mare, per la precisione. E in quel mare nuotavano creature i cui resti sono rimasti intrappolati negli strati di roccia, conservandosi fino a oggi in condizioni che gli studiosi definiscono spettacolari.

Pesci preistorici legati alla storia recente del pianeta

La datazione dei fossili marini li colloca in un momento particolarmente delicato della storia della Terra: poco dopo l’estinzione dei dinosauri. Un periodo in cui la vita stava ricominciando a riorganizzarsi, e in cui molte forme animali iniziavano a prendere quella direzione evolutiva che, milioni di anni più tardi, avrebbe portato alle specie che conosciamo.

È qui che la scoperta diventa ancora più interessante. Tra i reperti, infatti, ci sono gli antenati di pesci che oggi ricoprono un ruolo importante non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche economico e alimentare. Specie, insomma, che hanno attraversato ere geologiche intere e che, in qualche forma, sono arrivate fino a noi.

Il lavoro dei ricercatori dell’Università di Mansoura aggiunge così un tassello prezioso alla comprensione di come questa regione del pianeta sia cambiata radicalmente nel corso del tempo. Il deserto egiziano, così come appare oggi, nasconde sotto la superficie tracce di un passato completamente diverso, fatto di ambienti marini e di una biodiversità che le sabbie hanno custodito per milioni di anni.