Tra tutti i vari contenuti presenti su Netflix, la serie tv coreana Squid Game è forse quella che ha riscosso più successo in assoluto. Fin dal momento della sua uscita, il numero di ascolti è stato molto elevato e si è subito pensato ad un sequel, anche se fino ad ora erano solo ipotesi. Nel corso delle ultime ore, però, è stata la stessa Netflix a confermare ufficialmente l’arrivo della seconda stagione.

Squid Game avrà una seconda stagione, arriva la conferma da parte di Netflix

Fino ad ora si è parlato di un possibile sequel della nota serie tv coreana del gioco del calamaro e tra le prime conferme c’è stato il creatore Hwang Dong-hyuk. Tuttavia, come già accennato, è arrivata in queste ore la conferma ufficiale più importante di tutte.

Il co-CEO e Chief Executive Officer dell’azienda, ovvero Ted Sarandos, ha infatti dichiarato durante una intervista proprio il fatto che Squid Game 2 si farà. Ha infatti così commentato: “Assolutamente! L’universo di Squid Game è appena cominciato”.

Queste dichiarazioni lasciano chiaramente intendere l’arrivo della seconda stagione ma non solo, dato che si evince che la serie tv possa continuare anche oltre. Per il momento, comunque, non ci sono altri dettagli, ma immaginiamo comunque che il sequel arriverà non prima del prossimo anno.

Vi ricordiamo che Squid Game è stata la le serie tv più viste sulla piattaforma di streaming. Nei primi 17 giorni dopo la sua uscita è stata infatti vista da oltre 111 milioni di utenti, mentre nei primi 28 giorni ha totalizzato circa 1,65 miliardi di ore di trasmissione.