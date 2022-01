Tira aria di novità in casa Netflix. Come ogni mese, infatti, anche a febbraio 2022 la nota piattaforma di streaming si prepara a ricevere e ad arricchirsi con tanti nuovi contenuti multimediali. Tra questi, ci saranno nuove stagioni di rinomate serie tv ma non solo, dato che troveremo anche nuovi film. Vediamo qui di seguito alcune delle novità che arriveranno a breve.

Netflix: scopriamo alcune delle novità che arriveranno il prossimo mese

Ogni mese la nota piattaforma di streaming si aggiorna e si arricchisce con nuovi titoli multimediale. Come già accennato, in particolare, anche il mese di febbraio 2022 ci riserverà tante novità e sorprese. Tra queste, non possiamo non citare la nuova serie tv prodotta da Shonda Rhymes e Shondaland, ovvero Inventing Anna.

Serie tv in arrivo su Netflix a febbraio 2022

Raising Dion, 1 febbraio

Riverdale, stagione 5, 1 febbraio

Il colore delle Magnolie, stagione 2, 4 febbraio

Inventing Anna, 11 febbraio

Fedeltà, 14 febbraio

jeen-yuhs: a Kanye Trilogy, 16 febbraio

La serie di Cuphead!, 18 febbraio

Vichings: Valalla, 25 febbraio

Film in arrivo su Netflix a febbraio 2022

Anne Frank, la mia migliore amica, 1 febbraio

Il truffatore di Tinder, 2 febbraio

Dalla Mia Finestra, 4 febbraio

Love Tactis,11 febbraio

Tall Girl 2, 11 febbraio

Per il momento questi sono i titoli che sappiamo che arriveranno il prossimo mese, ma sicuramente se ne aggiungeranno tanti altri nei prossimi giorni. Vi ricordiamo, comunque, che anche marzo sarà portatore di tante novità e serie tv attesissime. Il 25 marzo, ad esempio, debutterà sulla piattaforma di streaming la seconda stagione di Bridgerton e sappiamo che questa volta il protagonista sarà Anthony Bridgerton.