Techland, il creatore di Dying Light 2, ha dichiarato che le persone che acquistano le edizioni di ultima generazione del gioco avrebbero diritto agli aggiornamenti gratuiti alle versioni di ultima generazione.

Ciò significa che i possessori di PlayStation 4 che acquistano il gioco potranno eseguire l’aggiornamento alla versione PS5 gratuitamente. Quando si tratta di Xbox, Dying Light 2 supporta la funzione Smart Delivery del sistema, il che significa che i giocatori Xbox One potranno accedervi su Xbox Series X/S senza pagare nulla di più.

Dying Light 2 in arrivo a breve

Per quanto riguarda la modalità cooperativa del gioco, Techland ha affermato che, ad eccezione del prologo, i giocatori potranno giocare in modalità cooperativa dall’inizio alla fine, incluso l’epilogo. La modalità cooperativa multigenerazionale e multipiattaforma, tuttavia, non sarà accessibile su console al momento del lancio. Il cross-play sarà disponibile per lo meno su PC tramite Steam ed Epic Games Store.

La frase ‘al lancio’ sembra implicare che il cross-play potrebbe essere aggiunto alle console in futuro. Techland ha già annunciato il suo impegno per almeno cinque anni di assistenza post-lancio, quindi non sembra irrealizzabile, ma non è stato espressamente dichiarato.

La data di uscita di Dying Light 2 si avvicina rapidamente e finalmente dovrebbe arrivare il 4 febbraio per console last e current-gen, oltre che per PC, dopo uno sviluppo abbastanza burrascoso e un paio di ritardi, con una versione cloud per Switch prevista ‘entro sei mesi dalla data iniziale’ di lancio. Al momento, la data potrebbe subire un altro posticipo soprattutto dopo che altri giochi hanno dichiarato di aver subito ritardi nella programmazione.