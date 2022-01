Il prossimo 8 febbraio Samsung terrà un evento Galaxy Unpacked molto importante. Durante il keynote saranno presentati sia la nuova famiglia di smartphone flagship Galaxy S22 sia i tablet top di gamma Galaxy Tab S8.

Entrambi le serie sono oggetto di indiscrezioni e leak che permettono di scoprirne meglio la scheda tecnica e le funzionalità. Sappiamo che entrambe le famiglie verranno presentate in tre declinazioni: la versione base, la variante Plus e infine la Ultra.

Proprio in queste ore, il Galaxy Tab S8 Ultra e il Galaxy S22+ sono apparsi sul sito della NBTC per ottenere una certificazione in vista del lancio. Purtroppo questo ente non ha fornito nessun dettaglio aggiuntivo sulla scheda tecnica, ma solo una conferma sull’imminente lancio.

Samsung sta lavorando per preparare al meglio il lancio sia della famiglia Galaxy S22 che della serie Galaxy Tab S8

Stando a quanto sappiamo, il Galaxy Tab S8 Ultra è caratterizzato dal numero di modello SM-X906B. Il device potrà vantare un display AMOLED da 14.6 pollici con risoluzione WQXGA+ pari a 2800×1752 pixel.

Sul pannello sarà presente un notch piuttosto ampio per ospitare la doppia fotocamera frontale. Il sensore principale sarà da 13MP mentre il secondario sarà un ultrawide da 6MP. Il SoC equipaggiato sarà lo Snapdragon 8 Gen 1 e il tablet supporterà la S Pen.

Per quanto riguarda il Galaxy S22+ invece, il device avrà come numero di modello la sigla SM-S906E. Lo smartphone potrà contare su un display AMOLED da 6.55-inch con risoluzione FullHD+. Il comparto fotografico sarà composto da una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP.

Anche quest’anno Samsung utilizzerà due varianti SoC, per il mercato Americano equipaggerà i device con lo Snapdragon 8 Gen 1. Per il mercato domestico ed internazionale ci aspettiamo il debutto del nuovissimo Exynos 2200.