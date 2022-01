Nel corso delle prossime settimane, Samsung presenterà i nuovi Galaxy Tab S8. La famiglia di tablet del produttore coreano dovrebbe fare il proprio debutto insieme alla serie di flagship Galaxy S22, la cui presentazione è prevista a febbraio.

Così come per gli smartphone, anche per i tablet arriveranno tre modelli distinti. Il Galaxy Tab S8 base sarà affiancato dalla variante Plus e da quella Ultra. Proprio quest’ultima è stata oggetto di un nuovo leak che ha permesso di scoprire qualche dettaglio aggiuntivo sul device.

Sembra che Samsung abbia messo online la pagina ufficiale dedicata al tablet e immediatamente l’ha rimossa. Tuttavia i leaker se ne sono accorti e sono riusciti ad estrarre alcune informazioni utili. In particolare, il riferimento al dispositivo si ha nella sezione dedicata a Bixby, l’assistente vocale del produttore coreano. Nella nota si legge che “sarà possibile parlare a Bixby ed utilizzare la propria voce per attivare i device Galaxy“.

Samsung si sta preparando a lanciare la famiglia Galaxy Tab S8 tanto da aver messo online, per errore, la pagina di supporto ufficiale

Inoltre, questa sezione era accompagnata anche dalla foto che è possibile vedere in apertura di articolo. L’immagine mostra uno smartphone e subito dietro un tablet che potrebbe essere proprio il Galaxy Tab S8 Ultra.

Il device è caratterizzato da un notch che include la fotocamera frontale e forse i sensori per lo sblocco con il volto. Inoltre si nota una cover che funge anche da supporto quindi immaginiamo arriveranno anche vari accessori dedicati alla produttività come le tastiere magnetiche.

Ricordiamo che, secondo precedenti indiscrezioni il Galaxy Tab S8 Ultra sarà caratterizzato da un display AMOLED da 14.6 pollici con risoluzione WQXGA+ pari a 2980 x 1848 pixel. La fotocamera frontale sarà doppia con una configurazione da 12+12MP. Sotto la scocca troverà spazio in SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ma forse arriverà anche la versione basata sul SoC Exynos 2200 appena annunciato.