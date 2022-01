Telegram sfida WhatsApp con un nuovo aggiornamento: ecco le novità

E’ arrivato l’aggiornamento più interessante che era stato programmato da Telegram in passato.

Questa volta le funzionalità sono davvero nuove ed esclusive, soprattutto se si tiene conto della rivalità con WhatsApp.

Telegram: cosa cambia con il nuovo update, ecco le migliorie apportate

Scorrimento iperveloce e vista calendario per i media condivisi, Richieste di accesso, Temi della chat globali e altro ancora

Scorrimento iperveloce e vista calendario per i media condivisi

• Scorri velocemente i media condivisi trascinando la nuova barra con la data.

• Pizzica per aumentare o ridurre il numero di foto in ogni riga.

• Visualizza i media condivisi come un calendario toccando (⋯) o la nuova barra della data.

• Filtra i media per visualizzare solo le foto, solo i video o entrambi dal menu (⋯).

• Per vedere i media condivisi, basta toccare il titolo nella parte superiore dello schermo in qualsiasi chat.

Richieste di accesso per gruppi e canali

• Crea link d’invito speciali che richiedono l’approvazione degli amministratori prima che gli utenti diventino membri.

• Gli amministratori possono visualizzare i profili e le biografie di chi ha richiesto l’accesso toccando la barra delle richieste di accesso nella parte superiore della chat.

• Aggiungi delle etichette interne ai link d’invito della tua chat per mantenerli organizzati.

Temi della chat globali

• Applica uno degli 8 nuovi temi preimpostati a tutta la tua app – ogni tema ha una modalità Giorno e una Notte, sfondi animati colorati e bolle dei messaggi sfumate.

• Personalizza questi temi e trova le opzioni dei temi personalizzati nelle Impostazioni dell’aspetto > Temi della chat.

Tempo di viaggio per le posizioni condivise

• Tocca la Posizione condivisa o la Posizione in tempo reale di un utente per vedere quanto tempo ti ci vorrà per raggiungerlo a piedi, in auto o con i mezzi pubblici.

• Tocca il tempo di viaggio per aprire la posizione in un’altra app.

Didascalie dei media immediate

• Allega contenuti mentre scrivi un messaggio e il testo diventerà istantaneamente la didascalia del contenuto.

Nuove emoji interattive

• Invia le emoji 👻 👎 🤮 😂 💸 o 🎃 singolarmente in qualsiasi chat privata, quindi tocca l’emoji animata per lanciare l’effetto.

• Se anche il tuo interlocutore ha la chat aperta, entrambi vedrete gli effetti e sentirete le vibrazioni simultaneamente.

• Questo funziona anche con 🎆 🎉 🎈 👍 💩 e ❤️

Più info su questo aggiornamento: https://telegram.org/blog/shared-media-scrolling-calendar-join-requests-and-more/it

Le Reazioni sono disponibili in tutte le chat 1-a-1. Nei gruppi e nei canali, gli amministratori possono scegliere di attivare le reazioni e decidere quali emoji possono essere usate nelle loro chat.

Spoiler. Tocca la nuova animazione spoiler per rivelare il testo.

Traduzioni. Su iOS 15 e versioni successive, puoi attivare un pulsante Traduci per i messaggi.

I Codici QR a tema possono essere creati per qualsiasi username, gruppo, canale o bot pubblico su Telegram.

Nuove emoji interattive. Tocca🔥😁🤩😢😭😱❄️ nelle chat 1-a-1 per gli effetti a schermo intero. Funziona anche con:

🎆🎉🎈👍👎❤️😂😭🤩

🔥😁😢😱👻🎃🤮💩💸