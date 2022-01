Le novità in casa Iliad per il nuovo anno sono caratterizzate non solo dalle tariffe low cost. Su questo fronte, il provider francese continua ad essere molto conveniente per tutti gli utenti, anche grazie alla tariffa Giga 120. I clienti che scelgono questa ricaricabile potranno ricevere chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della proposta è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, lle tappe per un futuro addio del 3G

Uno dei punti di forza di questa tariffa è anche il servizio 5G. La navigazione in internet con le reti di ultima generazione sarà disponibile completamente a costo zero per i clienti di Iliad con la Giga 120.

Gli investimenti del 2022 in casa Iliad saranno indirizzati sempre più verso una copertura diffusa del 5G. Questa novità però prevede anche una serie di possibili conseguenze. L’effetto più immediato dello sviluppo del 5G in casa Iliad potrebbe essere l’avvio di un processo di dismissione legato alle linee 3G.

Proprio in virtù di massimizzare servizi e copertura per il 5G ed anche per il 4G, Iliad dovrebbe rinunciare alla vecchia tecnologia per la rete internet. Il punto di riferimento in questo caso dovrebbero essere le operazioni già avviate da TIM e di Vodafone, operatori che già stanno rinunciando al 3G. A differenza degli altri provider, però, il cammino di Iliad verosimilmente sarà più graduale con l’addio al 3G che avrà luogo solo quando il provider aver raggiunto la copertura omogenea del territorio con l’attuale tecnologia per il 4G.