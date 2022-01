Sky parte a spron battuto in questa prima parte del 2022. La pay tv satellitare vuole assicurare a tutti i suoi clienti le migliori iniziative per la tv a pagamento, a discapito dell’assenza dei diritti per la Serie A ed a discapito della rivalità oramai accesa con DAZN, che può vantare proprio l’esclusiva del massimo campionato.

Sky, il 2022 inizia con questo servizio gratis

La linea commerciale di Sky è profondamente cambiata nel corso di queste ultime settimane. La pay tv satellitare, infatti, ha deciso di assicurare ai suoi clienti i prezzi più bassi di sempre anche grazie alla presenza dei nuovi listini Smart.

I prezzi di Sky hanno subito un netto calo per tutti i pacchetti. I costi del ticket Sport sono ora previsti in 16,90 euro. Per il pacchetto Cinema, invece, i clienti di Sky si troveranno a pagare sino a 10,90 euro ogni trenta giorni. Costi da ribasso anche per il ticket base, quello relativo all’intrattenimento ed alle serie tv con una tariffa pari a 14,90 euro. Infine per il pacchetto del calcio il costo previsto sarà di soli 5 euro.

La vera grande novità di questo 2022 è però la disponibilità del servizio, Sky Go Plus, completamente a costo zero. Le nuove condizioni condizioni assicurano la funzione streaming a titolo gratuito, rispetto ai 5 euro previsti nei mesi scorsi.

I servizi di Sky Go Plus continuano a prevedere la visione su 4 dispositivi mobili diversi, con la fruizione di eventi in contemporanea su un massimo di due device. Disponibile inoltre anche la modalità offline.