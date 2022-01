Il 2022 dovrebbe essere l’anno in cui Apple farà debuttare il nuovo iPhone SE 3. Il device è ancora avvolto dal mistero ma i leaker si stanno impegnando per far trapelare le prime indiscrezioni a riguardo.

In queste ore, infatti, sono emersi i render amatoriali dello smartphone che sarà realizzato a Cupertino. Le grafiche sono realizzate da tentechreview in collaborazione con xleaks7 e sono basate sui modelli CAD del terminale.

Questo significa che nonostante il tutto non sia ufficialmente confermato da Apple, il design generale dovrebbe rispecchiare quello finale. Come si può notare, non ci saranno grandi differenze estetiche rispetto al modello precedente.

Il nuovo Apple iPhone SE 3 2022 si mostra per la prima volta in alcuni nuovi render

Le dimensioni saranno di 138.4 x 67.3 x 7.3 mm con uno spessore che aumenterà a 8.2 mm con la sporgenza della fotocamera. Lo schermo avrà dimensioni di 131.3 x 60.2 mm per un totale di 5.69 pollici di diagonale secondo le stime.

Guardando il device frontalmente, sarà possibile notare dei riferimenti a iPhone XR con i bordi simmetrici e il notch in alto. Al momento, la presenza del notch non è ancora confermata in quanto Apple sta lavorando per ridurne le dimensioni.

Sicuramente uno dei primi device che gioverà di questo cambiamento sarà iPhone 14, ma l’azienda di Cupertino potrebbe anche sperimentare il nuovo design prima su iPhone SE 3 2022.

Le componenti interne di iPhone SE 3 2022 sono ancora avvolte dal mistero, ma ci aspettiamo un aggiornamento per adattarsi alle nuove esigenze dei consumatori. Resta la singola fotocamera posteriore così come lo slider per impostare velocemente la modalità silenziosa.

Nella parte inferiore troverà spazio la porta Lightning e gli speaker audio su entrambi i lati. Il lancio di iPhone SE 3 2022 potrebbe avvenire tra marzo e aprile, ma restiamo in attesa di conferma da parte di Apple.