OnePlus ha subito molte pressioni di recente a causa dello scoppio degli smartphone della serie Nord. Negli ultimi mesi si sono verificati molti di questi incidenti registrati utilizzando OnePlus Nord 2. Un altro dispositivo OnePlus è stato ora coinvolto in un evento di esplosione in India. Questa volta lo smartphone in questione è il OnePlus Nord CE piuttosto che il Nord 2.

Dushyant Goswami, un utente di Twitter, ha caricato le fotografie della presunta esplosione dello smartphone OnePlus Nord CE mentre ‘lo tirava fuori di tasca’. Ha continuato dicendo di aver acquistato il dispositivo circa sei mesi fa.

OnePlus Nord: il device è esploso quando è stato cacciato fuori dalla tasca

Goswami ha anche condiviso alcuni scatti su LinkedIn oltre a Twitter. Tuttavia, l’utente ha già rimosso i post relativi all’evento, e afferma che il team di OnePlus ha accettato di inviargli un telefono sostitutivo.

‘Possiedo un telefono del marchio popolare OnePlus, che rivendica la migliore qualità’, ha aggiunto nel tweet originale sull’incidente. ‘Il mio telefono ha appena 6 mesi ed è esploso ieri mentre lo tiravo fuori dalla tasca. Non è solo terribile, ma è mortale. L’azienda sarà ritenuta responsabile dell’incidente?’

Insieme al commento, aveva anche caricato le fotografie dello smartphone completamente rotto dalla parte anteriore e posteriore. Tutti i componenti essenziali del dispositivo, inclusi batteria, display e fotocamera, sono stati completamente distrutti. OnePlus non ha rilasciato un commento ufficiale in risposta a questo evento. Come detto in precedenza, in passato si sono verificati alcuni casi di esplosioni di smartphone OnePlus Nord 2, ma la società non ha rivelato alcuna informazione particolare sulla causa.