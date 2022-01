Quando le vendite di iPhone 11 e 12 sono state inferiori alle aspettative, secondo quanto riferito, Apple ha cercato di placare Samsung, con la quale ha fissato contratti per milioni di pannelli OLED, esprimendo interesse nell’ordinare schermi OLED per futuri iPad e Mac utilizzando la tecnologia di visualizzazione a diodi.

I pannelli OLED di medie dimensioni che Samsung è stata in grado di fornire all’epoca, tuttavia, erano della varietà single-stack, con un solo strato di diodi organici a emissione di luce rossi, verdi e blu, che riducono la durata dei diodi di quattro volte rispetto alla soluzione a due stack che LG utilizza, ad esempio, nei suoi schermi OLED installati nelle auto. Il rilascio del primo iPad OLED è stato presumibilmente rimandato al prossimo anno per questo o altri motivi.

iPad: LG sta già producendo pannelli OLED per il tablet da 12,9 pollici

Mentre sia Samsung che LG stanno sviluppando schermi OLED dual stack di medie dimensioni per futuri tablet e laptop, secondo Elec, Apple potrebbe trovare una terza fonte inaspettata in BOE. Il colosso cinese dei display produce già 6,1 miliardi di unità all’anno di schermi per iPhone meno costosi che non richiedono pannelli LTPO con un’elevata frequenza di aggiornamento, ma ora sta equipaggiando un’intera linea di produzione per pannelli OLED fino a 15 pollici di dimensione.

La linea di produzione di fase 3 presso lo stabilimento B12 in Cina inizierà a produrre pannelli con schermo OLED per telefoni, tablet, laptop e automobili ad aprile. La produzione dovrebbe essere sull’approccio 8.5-Gen con substrati più grandi e, se BOE ha successo, sul metodo dual-stack.

Una tale espansione potrebbe essere possibile solo se BOE avesse alcuni grandi clienti in fila con un interesse preliminare per l’acquisto, e Apple è il principale candidato qui perché ha già un rapporto di lavoro con BOE sui pannelli iPhone e ora potrebbe pianificare di diversificare il suo iPad e anche fornitori di display per Mac.

Secondo i rapporti, LG sta già lavorando su un pannello OLED modello da 12,9 pollici con nuova tecnologia dual-stack da fornire ad Apple per la prossima generazione di iPad Pro e BOE potrebbe integrare tali spedizioni o avere il compito di equipaggiare l’iPad Air con schermi OLED, a patto che riesca a produrre i pannelli di nuova generazione con una resa sufficiente per soddisfare le richieste di qualità di Apple.