Maserati ha annunciato il proprio ritorno nel motorsport e dal 2023 l’azienda competerà nel Campionato Mondiale di Formula E. La notizia è importantissima per il motorsport in generale ma per quello italiano in particolare.

Maserati infatti sarà il primo costruttore nostrano a partecipare al campionato dedicato alle monoposto elettriche. La notizia è stata confermata direttamente dallo stesso brand del Tridente. Le corse rappresentano il DNA di Maserati e lo spirito della competizione non ha mai abbandonato il brand.

La tradizione motoristica e le alte prestazioni sono un valore aggiunto per Maserati che, attraverso questa nuova sfida, vuole dimostrare di poter guardare al futuro. L’elettrificazione è un passaggio obbligato per tutti i produttori automotive e la ricerca e sviluppo dedicata alla Formula E servirà per migliorare i modelli stradali. Il campionato infatti è dedicato esclusivamente a vetture elettriche ad alte prestazioni.

Maserati scenderà in pista nella Stagione 9 della Formula E

Maserati farà il proprio debutto nella Season 9 con le vetture definite Gen3. Si tratta delle monoposto elettriche più veloci, leggere e potenti mai realizzate per la Formula E. Le vetture inoltre rappresentano un modello di efficienza energetica grazie a soluzione all’avanguardia sviluppate appositamente.

Grazie alla presenza di un motore elettrico da 350 kw di potenza massima è possibile sprigionare 470 cavalli. Oltre alla potenza pura, le vetture potranno sfruttare la frenata rigenerativa per accumulare energia durante le staccate.

Davide Grasso, CEO di Maserati CEO, ha commentato: “Siamo estremamente orgogliosi di essere tornati da protagonisti nel mondo delle corse. Siamo spinti dalla passione e siamo innovativi per natura. Abbiamo una lunga storia di successi nelle competizioni e siamo pronti ad affrontare le nuove sfide future.

L’impegno di Maserati nell’elettrificazione inoltre si può toccare con mano con la nascita di Folgore, la gamma completamente elettrifica di tutte le vetture del brand. I potenziali acquirenti possono scegliere per tutti i modelli (Grecale, GranTurismo, GranCabrio e MC20) le versioni full-electric.