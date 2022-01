Google ha iniziato a pubblicare informazioni sulle novità della patch di sistema di Google Play di ogni mese, il nuovo meccanismo di aggiornamento per telefoni, tablet e altri dispositivi Android appena rilasciati.

Negli ultimi anni, uno degli sforzi chiave di Google per Android è stato quello di semplificare l’aggiornamento dei componenti del sistema operativo, eliminando gli intermediari quando possibile e fornendo aggiornamenti direttamente ai clienti. Il sistema, un tempo noto come Project Mainline, è ora noto come ‘Aggiornamenti di sistema di Google Play’ o ‘Aggiornamenti di sistema di Google’.

Google Play introdurrà diversi aggiornamenti durante l’anno

Il Play Store scarica e installa questi aggiornamenti automaticamente e l’installazione viene completata al riavvio del telefono. In generale, il sistema è progettato per passare inosservato, obiettivo che Google ha raggiunto in una certa misura.

Con una nuova pagina della guida che descrive le novità delle correzioni di Google Play, Google ha iniziato ad alzare il velo su questi nuovi aggiornamenti Android. Ciò include sia gli aggiornamenti ufficiali del sistema Google che le modifiche al Play Store e ai Play Services. Parliamo di update che riguardano la connettività del dispositivo, sicurezza ed emergenza, amministrazione e diagnostica del sistema e servizi multimediali.

Inoltre, gli aggiornamenti ai servizi di gestione del sistema migliorano la durata della batteria, la connettività del dispositivo, il consumo di rete, la privacy, la stabilità e la sicurezza. Nel frattempo, nella versione di gennaio, Google descrive le modifiche che gestiscono i cambiamenti dell’ora legale in tutto il mondo.

Il supporto per le nuove modifiche alla transizione all’ora legale è stato fornito in vari paesi attraverso revisioni al sistema di gestione del fuso orario. Secondo quanto rivelato finora, Google intende divulgare mensilmente informazioni sugli aggiornamenti più recenti.