Due telefoni Samsung hanno ricevuto aggiornamenti per One UI 4, che incorpora Android 12. Parliamo del Samsung W22 5G (disponibile solo in Cina) e la versione mondiale del Samsung Galaxy S10 Lite. Il modello è SM-G770F, la versione del firmware è G770FXS6FULA e il software include la patch di sicurezza Android di dicembre 2021. Secondo SamMobile, l’aggiornamento è ora in fase di implementazione in Spagna, ma sarà presto disponibile in altri mercati.

Il Galaxy S10 Lite è dotato di un display AMOLED dinamico da 6,7 ​​pollici con una risoluzione di 1440 x 3200, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un rapporto di aspetto 20:9. Il chipset Exynos 990 è stato creato da Samsung Foundry utilizzando il suo nodo di processo a 7 nm per la versione mondiale, mentre il chipset Snapdragon 865 è costruito da TSMC utilizzando il suo nodo di processo a 7 nm.

Samsung W22 e Galaxy S10 Lite: l’update è ora disponibile

L’aggiornamento per l’edizione unica cinese del pieghevole è ora disponibile. L’interfaccia utente è stata originariamente progettata per schermi alti, tuttavia, poiché la maggior parte degli elementi utilizzabili si trova nella parte inferiore del display, gli utenti con mani più piccole possono accedervi.

Il W22 5G è leggermente più grande del Galaxy Z Fold 3 standard e costa l’equivalente circa 2500 euro. Il telefono si distingue come un modello premium con il suo dorso dorato anche se le caratteristiche sono sostanzialmente le stesse del Galaxy Z Fold 3. Ciò significa che ha uno schermo di copertura Super AMOLED da 6,2 pollici con una risoluzione di 832 x 2268 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.