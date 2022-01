WhatsApp per iOS ha rilasciato un altro aggiornamento beta che ti avvisa quando qualcuno ti menziona in una chat di gruppo. Secondo WABetaInfo, la versione 22.1.71 di WhatsApp ora separa le notifiche in una chat di gruppo. Ad esempio, se qualcuno ti risponde in un gruppo, ora ricevi una notifica che indica che qualcuno ti ha risposto. WhatsApp ora riconosce quando qualcuno ti menziona in una chat di gruppo con questa versione beta.

Se non hai familiarità con WhatsApp, puoi rispondere a qualcuno facendo scorrere il dito da sinistra a destra in un messaggio. La piattaforma, però, ora distingue tra due tipi di avvisi con questo aggiornamento. Secondo WABetaInfo, se ancora non vedi questo cambiamento, niente panico; WhatsApp invierà questa funzione prima a tutti gli utenti beta e poi a tutti gli altri.

WhatsApp sta aggiornando prima le app degli utenti beta

Un altro cambiamento in questa versione è che WhatsApp ora tiene conto degli aggiornamenti di versione in modo diverso. Mentre l’ultimo era 2.22.1.1, WhatsApp ora si riferisce alla sua versione più recente come 22.1.71. Non ha alcun effetto sul modo in cui i beta tester pubblici utilizzano il software, ma è un fatto divertente da sapere.

L’azienda ha iniziato ieri a testare le notifiche delle foto del profilo sulla schermata di blocco dell’iPhone. Con questa funzione, WhatsApp seguirà le orme di altre app come Twitter. Di conseguenza, ogni volta che ricevi una nuova notifica su WhatsApp, appariranno il nome del contatto e la sua immagine del profilo.

Nessuna di queste funzionalità ha una data di rilascio fissa, ma ti avviseremo quando saranno disponibili per tutti gli utenti.