Durante il Salone di Monaco 2021 il noto marchio tedesco BMW mostrerà in anteprima il restyling del suo SUV. Stiamo parlando in particolare del nuovo BMW iX3, il quale porta con sé alcuni rinnovamenti estetici e di design, mentre nulla cambia invece per quanto riguarda le prestazioni.

BMW iX3: ufficiale la versione restyling del SUV targato BMW

Come già accennato, il noto marchio tedesco ha annunciato ufficialmente la versione restyling del suo SUV, ovvero il nuovo BMW iX3. Quest’ultimo sarà anche distribuito per il mercato italiano, l’anteprima è prevista durante l’evento del Salone di Monaco 2021 mentre la produzione inizierà a settembre di quest’anno.

Le novità principali di questo restyling riguardano essenzialmente alcuni tratti estetici e stilistici. Nello specifico, il nuovo SUV a marchio BMW dispone di serie del pacchetto M Sport, un frontale con dei nuovi gruppi ottici, i cerchi in lega aerodinamici da 19 pollici (su richiesta anche cerchi M da 20 pollici), i fari adattivi a LED, anche con tecnologia BMW Laserlight.

Anche all’interno della vettura troviamo alcune piccole novità. Tra queste, troviamo ad esempio il BMW Live Cockpit Professional con un ampio schermo da 12.3 pollici e diverse rifiniture di colore blu. Come già detto in precedenza, infine, non vi sono cambiamenti per quanto riguarda le prestazioni.

Il restyling di BMW iX3 dispone infatti di un motore da 286 CV che garantisce ottime performance (da 0 a 100 km/h in 6.8 secondi). La batteria è invece da 80 kWh e garantisce un’autonomia su strada di 461 km. Vi ricordiamo che il nuovo SUV elettrico sarà disponibile negli allestimenti Inspiring e Impressive ad un prezzo di partenza di 70.899,99 euro.