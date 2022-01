WindTre si conferma al centro della telefonia mobile anche in questi primissimi giorni del nuovo anno. Nel 2022 il provider arancione vuole rilanciare la sua sfida ad Iliad ed alle sue offerte low cost. Contro la nuova tariffa Giga 150, il provider conferma la sua migliore occasione: la Go Unlimited Star+.

WindTre, la prima occasione del 2022 con Giga illimitati

La WindTre Go Unlimited Star+ rappresenta un’occasione più unica che rara nel mercato della telefonia mobile in Italia. I clienti che scelgono questa ricaricabile potranno ricevere un pacchetto di consumi mai così ampio con costi inferiori anche rispetto a quelli di Iliad.

Nel dettaglio, la promozione di WindTre prevede Giga senza limiti per navigare in internet con la presenza di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili e con SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della propria rubrica. Questa tariffa ha un costo di soli 7,99 euro ogni trenta giorni.

Ulteriori sorprese attendono i clienti di WindTre che optano per questa promozione. Gli abbonati infatti avranno anche la garanzia di un costo bloccato almeno durante i primi sei mesi di abbonamento. Stando alle attuali condizioni contrattuali del gestore, i clienti non potranno subire rimodulazioni né per i costi né per le soglie di consumo nel semestre successivo all’attivazione della SIM.

Per quanto concerne le condizioni di attivazione, i clienti dovranno soltanto impegnarsi a versa a WindTre una quota extra una tantum dal valore di 10 euro per ricevere la SIM. Necessaria anche la portabilità del numero attuale da linee TIM, Vodafone ed Iliad.