Al CES 2022, HyperX ha presentato una nuova versione delle sue famose cuffie da gioco Cloud Alpha, oltre a una serie di altre nuove periferiche di gioco. HyperX Cloud Alpha Wireless non è dotato di molte nuove caratteristiche. Tuttavia, l’azienda mira a prendere l’iniziativa in un’area: la durata della batteria.

Poiché il nuovo HyperX Cloud Alpha Wireless è alimentato da un dongle USB, il ritardo audio non sarà un problema. Ha anche il suono surround virtuale DTS Headphone:X e, secondo i rapporti, può giocare per 300 ore con una singola carica. La durata media della batteria delle cuffie da gioco è inferiore a 50 ore, quindi questa è un’affermazione piuttosto audace.

HyperX Cloud Alpha ed altri prodotti sono stati presentati oggi

Anche due linee di cuffie da gioco aggiuntive stanno ricevendo nuove aggiunte. Un nuovo HyperX Cloud II rosa e bianco sarà disponibile a marzo per 99,99 euro e un aggiornamento al Cloud Core che supporterà il suono surround virtuale DTS Headphone: X sarà disponibile alla fine di questo mese per 69,99 euro.

Inoltre, l’azienda ha introdotto anche nuovi prodotti. La tastiera da gioco meccanica HyperX Alloy Origins 65 è una nuova scelta compatta che dispone di tasti freccia dedicati, un pulsante Elimina e pulsanti Pagina su e Pagina giù. Ha gli stessi colori LED delle altre tastiere Alloy Origins, che puoi progettare utilizzando l’app HyperX NGenuity, e sarà venduto al dettaglio per 99,99 euro quando arriverà a febbraio.

Il mouse da gioco HyperX Pulsefire Haste Wireless presenta la stessa struttura a nido d’ape ultraleggera della versione cablata, ma con una connessione wireless a 2,4 GHz e una durata della batteria fino a 100 ore. Il mouse ha un grado di resistenza alla polvere e all’acqua IP55, quindi non dovresti preoccuparti se inavvertitamente ci rovesci sopra un drink. Sarà disponibile a febbraio a 79,99 dollari.

Infine, il controller di gioco HyperX Clutch Wireless è un gamepad di terze parti completamente nuovo per l’utilizzo su dispositivi mobili e PC. Il controller supporta Bluetooth 4.2, un dongle USB wireless a 2,4 GHz e connessioni USB cablate, quindi non dovresti avere problemi a farlo funzionare indipendentemente da dove giochi. Il controller viene fornito con una clip per telefono attaccabile, quindi non avrai bisogno di un secondo paio di mani per usarlo quando sei in viaggio. Dovrebbe essere rilasciato a marzo per 49,99 euro.